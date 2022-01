Diaporama Angelina Jolie en couple : The Weeknd vient-il de confirmer leur histoire d'amour ?

Angelina Jolie en couple : The Weeknd vient-il de confirmer leur histoire d'amour ?

The Weeknd a reçu un prix lors de la 1ère édition de la cérémonie " Black Music Action Coalition's Music in Action Awards " à l'hôtel 1 West Hollywood à Los Angeles, le 23 septembre 2021.

Exclusif - Angelina Jolie et son fils Pax vont déjeuner chez "Sugarfish" et faire du shopping chez "Fred Segal" ensemble, le jour de l'anniversaire de B.Pitt, à Los Angeles, le 18 décembre 2021.

Exclusif - The Weeknd à la sortie d'une after party des Emmy Awards à l'hôtel San Vicente Bungalows à West Hollywood, Los Angeles, le 19 septembre 2021.

Exclusif - The Weeknd va faire du shopping chez "Vacheron Constantin" à Los Angeles, le 4 septembre 2021.

Exclusif - Angelina Jolie, 46 ans, et The Weekend, 31 ans, ont quitté séparément le restaurant "Giorgio Baldi" à Santa Monica, après y avoir dîné, le 30 juin 2021. Ils ont pris soin de ne pas être photographiés ensemble à la sortie de l'établissement tard dans la nuit.

