Cindy Crawford et Kaia Gerber : mère et fille défilent ensemble à Paris

"Dans un monde où les sourires sont trop rares et la gentillesse encore plus, il y avait toi. Avec ton rire, ta lumière et ta positivité. Je me tournais vers toi quand j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens, et tu rendais les choses silencieuses. Tu voyais les gens, tu leur donnais le courage d'être eux-mêmes à travers ton art. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Ce que tu nous as appris. Tu as changé le monde", écrivait Kaia à Virgil Abloh.

Sa maman Cindy Crawford lui a également dédié sa participation au défilé Off-White™ du lundi 28 février 2022.

La Fashion Week parisienne prendra fin le mardi 8 mars 2022.