Zendaya : Beauté aveuglante au défilé Valentino, devant Vanessa Hudgens et Bilal Hassani

Rien ne résiste au phénomène Euphoria, et surtout pas la planète Mode ! Zendaya et ses partenaires en sont les nouveaux chouchous, un statut consolidé à la Fashion Week de Paris. L'actrice s'y est distinguée à son tour dimanche après-midi, et a aveuglé Vanessa Hudgens et Bilal Hassani.

"On essaye de s'éviter les uns les autres, peu importe où on va. C'est dingue qu'on soit tous là au même moment !", a confié avec humour Dominic Fike lors du défilé Saint Laurent. L'acteur et chanteur répondait alors aux questions d'une journaliste sur la présence des héros de la série Euphoria (dont il fait partie) à la Fashion Week de Paris. Zendaya y a également posé ses valises. Dimanche 6 mars 2022, elle s'est rendue au Carreau du Temple pour assister au défilé Valentino.

Au cours de ce défilé, la maison a présenté sa collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2022-2023, une collection unique car entièrement rose ! En qualité d'ambassadrice Valentino, Zendaya avait reçu le mémo et a adapté sa tenue en conséquence.