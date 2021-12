Zendaya : Les plus beaux looks de la star de "Spider-Man : No Way Home"

Sorti mercredi 15 décembre dernier, Spider-Man : No Way Home restera un des films les plus populaires de 2021 ! Son héroïne Zendaya devient la coqueluche de millions de téléspectateurs. Des fans qu'elle ne cesse de régaler et d'inspirer grâce à ses looks toujours plus surprenants...

Elle a fait sa première apparition dans un film de la saga consacrée à l'homme-araignée dans Spider-Man : Homecoming, sorti en 2017. Cette année, Zendaya a retrouvé le rôle de MJ, la chérie de Spider-Man, interprété par son petit ami dans la vraie vie, Tom Holland. Repartis en tournée promo, le couple a enchaîné les interviews et les avant-premières. Zendaya a profité de chaque occasion pour asseoir son statut d'icône mode.

Au cours de ce marathon, Zendaya a fait plusieurs clins d'oeil vestimentaires à Spider-Man. Le plus marquant date du 30 novembre dernier. L'actrice de 25 ans se présente alors sur le tapis rouge de la cérémonie de remise du Ballon d'Or, à Paris. Elle porte une robe Roberto Cavalli, issue de la collection automne-hiver 2000 du créateur italien et reproduite par le directeur artistique de la maison, Fausto Puglisi. Son dos nu accessoirisé d'une cage dorée, inspirée d'une colonne vertébrale, fait sensation.

Zendaya n'a pas attendu cet événement, où Lionel Messi a reçu son septième Ballon d'Or, pour se faire remarquer ! Les fans de la star habillée par le styliste Law Roach (qui compte également Céline Dion et Lewis Hamilton parmi ses clients) se souviennent encore de sa magnifique robe jaune Valentino qui a ensoleillé la 93e édition des Oscars, de sa robe courte Versace imitant Beyoncé aux BET Awards, ou encore de sa tenue Tom Ford avec un top en PVC portée aux Critics Choice Awards 2020.