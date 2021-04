Oscars 2021 : Zendaya, Halle Berry, Amanda Seyfried... pluie de décolletés

Freinée par la pandémie de Covid-19, l'industrie du cinéma revit grâce aux Oscars ! La 93e édition de la cérémonie a eu lieu ce dimanche 25 avril 2021 à Los Angeles. Zendaya, Halle Berry ou encore Amanda Seyfried ont sorti le grand jeu et offert aux photographes un sublime défilé de décolletés...

Cette année encore, les célébrités invitées aux Oscars y ont improvisé un défilé de mode. Une fois de plus, Zendaya s'est brillamment distinguée sur le tapis rouge. La star de la série Euphoria portait une superbe robe jaune Valentino, des souliers Jimmy Choo et des bijoux Bulgari.

Zendaya a remis les Oscars de la Meilleure musique de film, remporté par le film animé Soul, et de la Meilleure chanson originale, pour le titre Fight For You du producteur D'Mile et de la chanteuse H.E.R, extrait de la bande originale de Judas and the Black Messiah.