Halle Berry topless en culotte : elle joue les groupies sexy pour son nouveau petit-ami

En couple avec un beau brun depuis plusieurs mois, Halle Berry a partagé leur Saint-Valentin coquine sur Instagram. Accompagnée de son chéri, le chanteur Van Hunt, l'actrice de 54 ans a dévoilé une courte vidéo dans laquelle elle se trémousse en petite culotte noire et coeurs multicolores.

Topless et de dos, l'ancienne James Bond Girl apparaît en effet en train de danser devant sa fenêtre sur l'un des titres de son petit-ami. Il faut dire qu'elle s'est taillée un corps de championne de MMA pour son dernier film Bruised... "You keep everything simple", a-t-elle écrit en légende, en n'oubliant pas de taguer son chéri au passage. De son côté, le musicien a posté un cliché de ce même instant sur son compte Instagram en commentant : "smilin' cheek to cheek, happy Valentine's eve". ("en souriant joue contre joue, joyeuse veille de Saint-Valentin").

Ravis de découvrir l'actrice heureuse et amoureuse, plusieurs fans ont souhaité une bonne Saint-Valentin à Halle Berry ainsi qu'à son compagnon : "J'adore te voir si heureuse Halle ! Tu mérites TOUT ce bon amour ! Joyeuse Saint-Valentin à toi et à Van !", "Tellement heureuse pour toi Halle ! On t'aime !", "Vos corps sont faits pour danser ensemble !", "Elle est amoureuse", "Je suis jaloux de ce mec."