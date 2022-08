Halle Berry : Sa nouvelle coupe affole la toile, les internautes partagés...

Un look d'enfer ! C'est dans un style capillaire on ne peut plus original que l'actrice américaine Halle Berry - oscarisée en 2002 pour sa performance dans le film À l'ombre de la haine - s'est affichée sur son compte Instagram il y a deux jours. Des boucles et une teinture violette, de quoi bien lancer sa 56e année qu'elle célébrera le 14 août prochain. "Je sais que j'ai l'air de ne rien faire mais mes cheveux sont assez occupés" a plaisanté la maman de Maceo en légende de ce cliché pour le moins surprenant, qui a beaucoup fait réagir ses fans.

"Ces cheveux sont honnêtement la chose la plus spectaculaire que j'ai vue depuis un moment. Extrêmement colorés et artistiques", "Je suis votre plus grand fan !", "Waouh ! C'est incroyable" ont écrit certains. Les actrices Julianne Moore et Alice Lee ont également apprécié ce nouveau look, qui n'a pas fait pour autant l'unanimité. "Je dit non pour le violet mais tu es belle quoi qu'il arrive toujours", "Tu es magnifique même avec des cheveux violets" ont commenté certains abonnés.