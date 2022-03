Halle Berry, sa fille fête ses 14 ans : rare photo, elle est déjà aussi grande qu'elle !

Nahla est l'aînée d'Halle Berry, née de sa relation avec le mannequin Gabriel Aubry. Les deux ex s'étaient rencontrés sur une séance photo pour la maison Versace. Leur romance a commencé en novembre 2005 et s'est achevée en 2010. Halle et Gabriel se sont ensuite déchirés pour la garde de leur fille.

Après sa rupture, Halle Berry a vécu une nouvelle histoire avec Olivier Martinez, avec qui elle a eu un garçon prénommé Maceo (8 ans). Mariée en 2013 puis divorcée trois ans plus tard, l'actrice était persuadée d'en avoir fini avec l'amour. C'était sans compter sur une nouvelle rencontre amoureuse, avec le chanteur et musicien Van Hunt. Elle lui a également adressé une touchante déclaration pour son anniversaire, le 8 mars dernier.

"À mon seul et unique ! Joyeux anniversaire VanO. Ton anniversaire tombe évidemment le jour de la Journée de la femme. Je ne connais personne qui croit, soutient et encourage les femmes plus que toi. Que cette année t'apporte tout l'amour et la joie que tu procures ! Je t'aime", a écrit Halle Berry en légende d'une photo d'elle, habillée d'un t-shirt à l'effigie de Van Hunt.

Le couple a fait une nouvelle apparition publique le week-end dernier, lors des Critics Choice Awards.