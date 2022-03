Halle Berry en corset au bras de son chéri, Kristen Stewart assortie à sa fiancée aux Critics Choice Awards

La cérémonie des Critics Choice Awards est une belle occasion de récompenser toutes les productions télévisuelles et cinématographiques, certes... mais pas que. Cette 27e édition a, plus que jamais, été un joli prétexte pour que les comédiennes et comédiens s'offrent un joli moment en amoureux, sur les deux red carpets disposés au Fairmont Century Plaza de Los Angeles et au Savoy Hotel à Londres - pour tous ceux qui n'ont pas pu voler jusqu'en Amérique.

Le dimanche 13 mars 2022, de nombreuses célébrités s'étaient effectivement rendues aux Critics Choice Awards en couple. En élégant corset, Halle Berry était, par exemple, au bras du musicien Van Hunt, qu'elle semble aimer depuis juillet 2020. A leurs côtés : Will Smith et Jada Pinkett Smith, le crâne complètement rasé, mais aussi Sean McVay et sa fiancée ukrainienne Veronika Khomyn, Kristen Stewart et sa chérie Dylan Meyer, Justin Hartley et sa femme Sofia Pernas, Danny Strong - un ancien de Buffy contre les vampires ! - et sa fiancée Caitlin Mehner, qu'il a rencontré en 2013, Apryl Jones et Taye Diggs, Jamie Dornan et Amelia Warner, Kirsten Dunst et son fiancé Jesse Plemons, Julia et Ralph Macchio, Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith, la mère de sa fille Jamie, ainsi que William Jackson Harper - The Good Place - et Ali Ahn. Ha, l'amour...