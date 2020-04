Joshua Jackson papa pour la première fois : Jodie Turner-Smith a accouché

À 41 ans, Joshua Jackson connaît pour la première fois le bonheur d'être papa. Celui qui restera à jamais Pacey dans Dawson et Jodie Turner-Smith viennent d'accueillir leur premier enfant. L'information est signée la PageSix du New York Post, qui a obtenu la confirmation de l'heureuse nouvelle par un représentant des deux acteurs. "Le couple a accueilli son premier enfant. La maman et le bébé sont tous les deux heureux et en bonne santé", a-t-il indiqué auprès du média américain. Le représentant n'est pas allé plus loin, n'indiquant pas le sexe du bébé.

Selon toute vraisemblance, il s'agirait pourtant d'une fille. En mars dernier, Jodie Turner-Smith avait donné une indication sur le sexe de son bébé sur Instagram. "Ce sont mes moments préférés, a-t-elle écrit. Est-ce que vous pouvez la voir danser là-dedans ? Chaque fois que j'essaie de la filmer, elle arrête !", avait commenté l'actrice britannique de 33 ans, en tentant de montrer que son bébé bougeait dans son ventre.

À la fin du mois de janvier, la star du film Queen and Slim avait déjà laissé fuiter une indication sur le sexe de son premier enfant. Invitée de l'émission anglaise The Graham Norton Show, Jodie Turner-Smith avait laissé entendre qu'elle attendait une fille. Interpellée sur sa grossesse après une blague de Jim Carrey, également invité du talk show avec Margot Robbie et l'acteur Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith avait répondu : "Je pense qu'elle s'ennuie."



Quelques jours plus tard, l'actrice et Joshua Jackson avaient fait une apparition remarquée sur le tapis rouge des BAFTA Awards. Radieuse dans sa robe jaune pailletée signée Gucci, Jodie Turner-Smith avait affiché sa tendre complicité avec celui qui partage sa vie depuis plus d'un an.