Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith dévoilent le sexe de leur bébé !

Quel prénom pour le bébé ?

Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith pourraient tout à fait, à l'instar de Blake Lively et Ryan Reynolds, appeler leur petite fille James. Après tout, le 13 mars 2012, James Van Der Beek avait baptisé son deuxième enfant Joshua. Et pourtant. Les fans de Dawson ont vite déchanté en découvrant que cette décision n'avait rien de nostalgique. "Ça aurait été mignon, expliquait le jeune papa à Us Weekly. Mais non. Je n'y ai même pas pensé. C'est juste un prénom super." Katie et Michelle restent, toutefois, encore dans la course...