Selena Gomez en robe incendiaire, Mandy Moore en giga décolleté aux Critics Choice Awards

Les petits et grands écrans ont été mis à l'honneur, le dimanche 13 mars 2022, à travers le globe. La 27e édition des Critics Choice Awards a effectivement été organisée, à la fois au Fairmont Century Plaza de Los Angeles et au Savoy Hotel à Londres, pour tous ceux qui n'ont pas pu prendre l'avion jusqu'en Californie. La cérémonie, présentée par Nicole Byer et Taye Diggs, a été reportée de deux mois à cause de la pandémie de Covid-19. L'avantage, c'est que chacun a eu le temps nécessaire pour préparer sa tenue.

Et c'est ainsi que, sur les deux tapis rouges disposés en Amérique et en Angleterre, les célébrités ont défilé dans des looks sublimes. On retient notamment l'incroyable décolleté de Mandy Moore, nichée dans une robe Elie Saab, mais également la tenue incandescente de Selena Gomez, signée Louis Vuitton, et les looks incroyables d'Elle Fanning, Jared Leto, Maggie Gyllenhaal, Kristen Wiig, Rita Ora, Juliette Lewis, et des trois beautés de la série Pose, Indya Moore, Dominique Jackson et Michaela Jae Rodriguez.

Etaient également présents, lors des 27e Critics Choice Awards : Kirsten Dunst, Melissa McCarthy, Chrissy Metz, Maria Bakalova, Jamie Dornan, Kaitlyn Dever, Nasim Pedrad, Kathryn Newton, Hannah Einbinder, Jean Smart, Rita Moreno, J.K. Simmons, Marlee Matlin, Sonequa Martin-Green, Paulina Alexis, Zoey Deutch, Lena Blau, Lin-Manuel Miranda, Jasmin Savoy Brown, Christian Slater, Julianne Nicholson, Isabella Ward, Katja Herbers, Wrenn Schmidt, Christine Lahti, Amy Forsyth, Patricia Velazquez, Jacob Bertrand, Sophie Nelisse, Kelly Hu, Hailie Sahar, Shantel VanSanten, HoYeon Jung, Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Kristin Chenoweth, Ralph Macchio, Jane Campion, Thuso Mbedu, Caitlin Thompson, Chiara Aurelia, Molly Shannon, Mayim Bialik, Melanie Lynskey, Issa Rae ou encore Peyton List.

Critics Choice Awards 2022, le palmarès complet

CINEMA

Meilleur film : The Power of the Dog, de Jane Campion

Meilleur acteur : Will Smith, dans La méthode Williams

Meilleure actrice : Jessica Chastain, dans Dans les yeux de Tammy Faye

Meilleur acteur secondaire : Troy Kotsur, dans CODA

Meilleure actrice secondaire : Ariana DeBose, dans West Side Story

Meilleur espoir : Jude Hill, dans Belfast

Meilleure distribution : Belfast, de Kenneth Branagh

Meilleur réalisateur : Jane Campion, pour The Power of the Dog

Meilleur scénario original : Kenneth Branagh, pour Belfast

Meilleur scénario adapté : Jane Campion, pour The Power of the Dog

Meilleure photographie : Ari Wegner, pour The Power of the Dog

Meilleure direction artistique : Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos, pour Dune

Meilleur montage : Sarah Broshar et Michael Kahn, pour West Side Story

Meilleurs costumes : Jenny Beavan, pour Cruella

Meilleur maquillage : Dans les yeux de Tammy Faye

Meilleurs effets spéciaux : Dune

Meilleure comédie : Licorice Pizza

Meilleur film d'animation : The Mitchells vs the Machines

Meilleur film en langue étrangère : Drive My Car

Meilleure chanson : No Time to Die

Meilleure musique de film : Hans Zimmer, Dune

TELEVISION

Meilleure série dramatique : Succession

Meilleur acteur dans une série dramatique : Lee Jung-jae, dans Squid Game

Meilleur actrice dans série dramatique : Melanie Lynskey, dans Yellowjackets

Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique : Kieran Culkin, dans Succession

Meilleure actrice secondaire dans une série dramatique : Sarah Snook, dans Succession

Meilleure série comique : Ted Lasso

Meilleur acteur dans une série comique : Jason Sudeikis, dans Ted Lasso

Meilleure actrice dans une série comique : Jean Smart, dans Hacks

Meilleur acteur secondaire dans une série comique : Brett Goldstein, dans Ted Lasso

Meilleure actrice secondaire dans une série comique : Hannah Waddingham, dans Ted Lasso

Meilleure mini-série : Mare of Easttown

Meilleur téléfilm : Oslo

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série : Michael Keaton, dans Dopesick

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série : Kate Winslet, dans Mare of Easttown

Meilleur acteur secondaire dans un téléfilm ou une mini-série : Murray Bartlett, dans The White Lotus

Meilleure actrice secondaire dans un téléfilm ou une mini-série : Jennifer Coolidge, dans The White Lotus Meilleure série en langue étrangère : Squid Game

Meilleure série animée : What If...?