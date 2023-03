Halle Berry en robe fendue jusqu'aux hanches, Eva Longoria en décolleté XXL... les plus beaux looks des Oscars 2023

La cérémonie des Oscars récompense chaque années les performances les plus brillantes du septième art. Mais cet évènement est également un véritable concours de mode, et chacun y va de sa petite fantaisie, ou de sa tenue éclatante, sur le tapis rouge. Cette 95e édition, qui a eu lieu au Dolby Theatre de Los Angeles le dimanche 12 mars 2023, n'a pas dérogé à la règle. Avant que le palmarès ne soit dévoilé, chacune et chacun ont pu faire crépiter les flashs en même temps que chavirer les coeurs.

Comédiennes et comédiens, victorieux et nommés, camarades, famille, compagnes et compagnons... la foule réunie au Dolby Theatre de Los Angeles était impressionnante, le 12 mars 2023. Côté podium, c'est le film Everything Everywhere All at Once qui est ressorti grand vainqueur avec sept Oscars sur onze nominations dont celui de Meilleure actrice pour Michelle Yeoh et celui de Meilleure actrice dans un second rôle pour Jamie Lee Curtis - au grand désespoir d'Angela Bassett. Sur le tapis rouge, de nombreuses personnes ont également brillé, dont Halle Berry, vêtue d'une longue robe fendue jusqu'en haut du bassin, au bras de son compagnon Van Hunt, ou encore Eva Longoria, dotée d'un décolleté à faire damner un saint.

Pluie de stars aux Oscars 2023

Toute la profession était dans la salle pour applaudir chaleureusement les lauréats. On relève notamment la présence de Nicole Kidman et de son mari Keith Urban, mais aussi celle de Cara Delevingne, Colin Farrell et son fils Henry Tadeusz Farrell, Kate Hudson, Echo Quan, Ke Huy Quan, Thomas Kail et Michelle Williams, Cate Blanchett, Michael B. Jordan, Mindy Kaling, Seth Rogen et Lauren Miller, Salma Hayek, Lady Gaga et BloodPop, nommés dans la catégorie Meilleure chanson originale, Zoe Saldana, Alfonso Cuaron, Vanessa Hudgens, Janelle Monáe, Hugh Grant et Anna Elisabet Eberstein, Paul Mescal, Pedro Pascal et a soeur Javiera Balmaceda, Andrew Garfield, Emily Blunt, Samuel L. Jackson, Guillermo del Toro, Julia Louis-Dreyfus, Lenny Kravitz, Florence Pugh, Nicole Kimpel et Antonio Banderas, Melissa McCarthy, Jessie Buckley, Idris Elba, Elizabeth Olsen, Winnie Harlow ou encore Ashley Graham.