Angela Bassett boudée aux Oscars, sa réaction bouleversante ne passe pas inaperçue !

La 95e cérémonie des Oscars a été une nuit chargée en émotions pour la planète cinéma. Les différents nommés, notamment, ont vécu de véritables montagnes russes. Certains sont restés tout en haut, frôlant les étoiles au passage, d'autres sont redescendus de plusieurs étages. L'incroyable Angela Bassett, notamment, est passée à deux doigts d'être récompensée en tant que Meilleure actrice dans un rôle féminin pour avoir incarné Ramonda dans le film Black Panther: Wakanda Forever. Mais c'est Jamie Lee Curtis qui est repartie avec la statuette pour sa très jolie performance dans Everything everywhere all at once, de Daniel Scheinert et Daniel Kwan.

Quand le nom de Jamie Lee Curtis a résonné entre les quatre murs du Dolby Theatre de Los Angeles, Angela Bassett n'a pas pu s'empêcher d'afficher discrètement sa déception. Sa réaction n'est pas passée inaperçue. Sur Twitter, beaucoup ont évoqué l'empathie qu'ils avaient pu ressentir à cet instant précis. "On voit ce que gagner cet Oscar aurait représenté pour elle, écrit Spencer Althouse pour le site Buzzfeed. Elle est, elle a toujours été et elle restera incroyable. J'espère la revoir très bientôt sur cette scène." Dans la salle, la tristesse d'Angela Bassett a également fendu des coeurs. En montant sur scène, Jonathan Majors et Michael B. Jordan lui ont adressé un message : "Hey tata, on t'aime."