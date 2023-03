Diaporama : Angela Bassett boudée aux Oscars, sa réaction bouleversante ne passe pas inaperçue !

1 / 21 Angela Bassett boudée aux Oscars, sa réaction bouleversante ne passe pas inaperçue !

2 / 21 La 95e cérémonie des Oscars a été une nuit chargée en émotions. Angela Bassett - 95e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre de Los Angeles. @ Jim Ruymen/UPI/ABACAPRESS.COM © Abaca

3 / 21 Certains talents sont hélas repartis bredouilles. Angela Bassett au photocall de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. Celebrities attend the 95th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre. Los Angeles, March 12th, 2023. © BestImage, AMPAS via Grosby / Bestimage

4 / 21 Angela Bassett est passée à deux doigts d'être récompensée pour avoir incarné Ramonda dans le film Black Panther: Wakanda Forever. Angela Bassett, son mari Courtney B. Vance et leurs jumeaux, Bronwyn Golden Vance et Slater Josiah Vance - 95e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre de Los Angeles. Le 12 mars 2023. @ Jim Ruymen/UPI/ABACAPRESS.COM © Abaca

5 / 21 Mais c'est Jamie Lee Curtis qui est reparti avec la statuette Jamie Lee Curtis - 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage, Zuma Press / Bestimage

6 / 21 Quand le nom de Jamie Lee Curtis a été annoncé, Angela Bassett n'a pas pu s'empêcher d'afficher sa déception. Angela Bassett et Michelle Yeoh - 95e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre de Los Angeles. Le 12 mars 2023. @ Robert Hanashiro-USA Today/SPUS/ABACAPRESS.COM © Abaca

7 / 21 Jonathan Majors et Michael B. Jordan lui ont même adressé un message en montant sur scène... Ke Huy Quan, Michelle Yeoh, Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis - 95e édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage, Zuma Press / Bestimage

