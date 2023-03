Nicole Kidman et Keith Urban : Câlins et baisers enflammés pour les Oscars, tous les couples de la soirée

Qu'ils aient reçu leur statuette ou non, ils ont passé une bonne soirée en amoureux ! Nombreux pour cette 95e cérémonie des Oscars, les couples de réalisateurs et d'acteurs célèbres ont déferlé sur Hollywood pour assister à la plus prestigieuse des remises de prix de l'année ce dimanche 12 mars. Et en premier lieu Nicole Kidman, venue pour remettre un prix, mais qui s'est montrée plus amoureuse que jamais de son mari Keith Urban.

En couple avec le chanteur de country depuis dix-sept ans, l'actrice australienne n'a pas hésité à échanger un tendre baiser avec lui devant les photographes, avant que le couple ne finisse par poser ensemble, enlacé. Une belle complicité pour les parents de Sunday (14 ans) et Faith (12 ans), généralement discrets mais qui savent aussi se lâcher !

Michelle Williams, repartie perdante dans la catégorie de l'Oscar de la meilleure actrice, a toutefois pu se consoler dans les bras de son fiancé Thomas Kail, le père de ses deux derniers enfants nés en 2020 et 2022. Angélique dans sa robe blanche, elle était absolument splendide tout comme Kaia Gerber, ultra-sexy sur le tapis rouge. La fille de Cindy Crawford était quant à elle venue pour soutenir son petit ami, l'acteur Austin Butler, grand favori pour Elvis mais qui est finalement reparti bredouille.

Judd Appatow, Kevin Bacon ou Gisele Bündchen... Tous présents !

Dans les autres couples célèbres, qui se sont également rendus à la soirée Vanity Fair post-Oscars, on a également pu observer le mannequin Sofia Vergara, absolument renversante dans sa robe dorée, au bras de son mari, Joe Manganiello. Jessica Alba avait quant à elle fait une rare sortie au bras de son époux Cash Warren (le père de ses trois enfants, Honor, 14 ans, Haven, 12 ans, et Hayes, 5 ans). Sarah Paulson, toute aussi rare dans ce genre d'événements, était avec sa femme Holland Taylor.

Oscarisée de la meilleure actrice dans un second rôle, Jamie Lee Curtis était aux anges aux côtés de son mari Christopher Guest. Enfin, Judd Appatow, Kevin Bacon, ou encore Casey Affleck étaient présents en amoureux. Ce dernier était d'ailleurs radieux aux côtés de Caylee Cowan, sa petite amie depuis 2021.

A noter que, comme tous les ans, le chanteur Elton John a organisé sa traditionnelle soirée de dons contre le SIDA en même temps que les Oscars. Une soirée à laquelle il est bien sûr apparu aux côtés de son mari David Furnish, mais où l'on a également pu voir Tom Kaulitz et sa femme Heidi Klum, dont le look a fait parler !