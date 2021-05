Jessica Alba : Comblée et émue devant son mari et leurs trois enfants

Jessica Alba a mis sa carrière au cinéma entre parenthèses pour se consacrer entièrement à son entreprise, Honest. L'actrice vient d'en célébrer l'introduction en bourse. Son mari Cash Warren et leurs trois enfants, Honor, Haven et Hayes, l'ont accompagnée pour cet instant mémorable.

"Aujourd'hui, j'ai une routine matinale plutôt épique", écrit Jessica Alba sur Instagram. La star suivie par près de 20 millions d'abonnés a publié une vidéo récap de sa folle journée du mercredi 5 mai 2021. Levée à 6h25, Jessica Alba a pris un café et une douche, s'est maquillée et habillée, puis rendue au Nasdaq, à Times Square. La bombe des sagas Sin City et Machete y a fêté l'introduction en bourse de sa marque, Honest.

"C'est un honneur de sonner la cloche, entourée par mon équipe et ma famille - on attend ça depuis 9 ans, ajoute @jessicaalba sur Instagram. Je remercie sincèrement notre communauté Honest de nous avoir aidés à en arriver là aujourd'hui. Ce n'est que le début et je suis surexcitée de commencer ce nouveau chapitre avec vous tous." La fondatrice de Honest portait son fils Hayes (3 ans) dans les bras quand elle a sonné la cloche du Nasdaq et déclenché la chute de confettis. Son mari Cash Warren et leurs deux autres enfants, les filles Honor et Haven (bientôt 13 et 10 ans) étaient également présents.