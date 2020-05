America Ferrera (Ugly Betty) de nouveau maman : elle révèle le prénom du bébé

Vous le savez sans doute, le dimanche 10 mai 2020, l'Amérique entière célébrait la fête des Mères. En France, il faudra patienter jusqu'au 7 juin prochain pour glorifier celles qui nous ont donné la vie, mais en attendant, voici une jolie nouvelle. La comédienne America Ferrera a profité de cette journée si spéciale pour partager sa joie, la naissance de son deuxième enfant, sur son compte Instagram. "Lucia Marisol Williams est née le 4 mai pour pouvoir me faire elle-même mes câlins et mes bisous de la fête des Mères, écrit-elle. Sa maman, son papa et son grand frère sont aux anges depuis qu'ils ont accueilli sa lumière au sein de la famille."

Pour illustrer l'arrivée de sa petite fille, America Ferrera a dévoilé une photographie adorable sur laquelle le bébé tient la main de sa mère de ses minuscules doigts. Elle en a aussi profité pour faire passer un message. Plutôt que de rédiger une liste de naissance – elle n'a même pas pu fêter sa baby shower, de toute façon –, l'actrice de 36 ans a demandé à tous ceux qui souhaitaient la féliciter de faire un don au programme Yes We Can Mobile Schools. "La quarantaine ne nous empêche pas de collecter et de leur livrer des fournitures essentielles pour créer des espaces dédiés aux mères et aux enfants à la frontière, pour apprendre, jouer, rester en sécurité en ces temps difficiles, écrit-elle. Si vous aviez envie d'envoyer un cadeau à Lucia, s'il vous plaît, donner à l'association en son nom."