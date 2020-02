America Ferrera : Enceinte et en couple aux Oscars, son hommage à ses ancêtres

Les plus attentifs auront remarqué qu'America Ferrera porte un headband doré sur la tête. Un accessoire qui n'a rien d'anodin, comme elle l'explique sur son compte Instagram. "Ce soir, j'emmène mes ancêtres avec moi, la tribu indigène Lenca originaire du Honduras", a-t-elle écrit, en publiant une image d'une petite fille de la tribu, portant elle aussi un bandeau de ce style. Ce bandeau a d'ailleurs été fait sur mesure par l'artiste new-yorkaise Jennifer Behr. "America est hondurienne et voulait créer un headband qui porterait avec elle la voix de ses ancêtres guerriers. Nous avons fabriqué une pièce sur mesure inspirée par le guerrier le plus connu du Honduras, dont le visage est gravé sur la monnaie du pays", a expliqué la bijoutière sur Instagram.

Pour la 92e cérémonie des Oscars, America Ferrera avait choisi la créatrice italienne Alberta Ferretti, qui a créé une robe, faite sur mesure, spécialement pour l'occasion. La marque est également à l'origine des robes de Stella Maxwell et de la scénariste Krysty Wilson-Cairns.