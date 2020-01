America Ferrera (Ugly Betty) est enceinte pour la 2e fois

Le père Noël a gâté l'actrice America Ferrera ! La star est enceinte de son deuxième enfant. Un bébé attendu dans quelques mois qui la met déjà en joie. Sur son compte Instagram, le mercredi 1er janvier 2020, elle a posté une photo et un message.

S'adressant à ses 967 000 abonnés, America Ferrera a écrit : "On accueillera bébé numéro 2 en 2020 ! Bonne année de la part de notre bidon sauvage et grossissant." Un commentaire en légende d'une photo d'elle la représentant avec un joli ventre rond, dans la neige, auprès de son mari Ryan Piers Williams et de leur petit garçon de 19 mois, Sebastian. Au vu du baby bump de la jolie brune, bébé devrait arriver d'ici la fin de l'hiver...

De son côté, Ryan Piers Williams a partagé la même photo pour laisser éclater sa joie. "Il y a tellement à venir en 2020 mais une chose en particulier occupe le devant de la scène ! J'ai hâte d'accueillir une autre magnifique créature dans ce monde. Joyeuse année !!", a-t-il commenté.

America Ferrera, inoubliable star de la série Ugly Betty (2006 à 2010), a épousé Ryan en juin 2011 avant de donner naissance à son premier enfant en mai 2018. "Quand 2 devient 3... Bienvenue Sebastian Piers Williams – aka Baz ! Maman, papa et le bébé sont heureux, se portent bien et sont totalement fous d'amour !", écrivait-elle alors, déjà sur Instagram.

Depuis la fin de la série qui lui a fait accéder à la notoriété, America Ferrera n'a pas chômé ! Sur le petit écran, elle a joué dans les séries The Good Wife, Superstore ou Curb Your Enthusiasm tout en prêtant aussi sa voix à un personnage de la série animée DreamWorks Dragons. Au cinéma, on a pu la voir dans It's a Disaster, X/Y réalisé par son mari ou encore Special Correspondents. Elle a, là encore, prêté sa voix au personnage d'Astrid Hofferson pour la saga Dragons, dont le troisième volet intitulé Le monde caché est sorti en 2019.

Thomas Montet