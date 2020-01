Mort de Silvio Horta, créateur d'Ugly Betty : America Ferrara "dévastée"

Au cours de sa carrière, Silvio Horta aura écrit plusieurs épisodes de la série The Chronicle, Jake 2.0 et le téléfilm The Curse of the Fuentes Woman. Si Ugly Betty a été sa seule production à trouver un large succès international, il confiait en 2008 son avis mitigé quant au rythme de travail imposé par Hollywood : "La première année où je me suis lancé dans Ugly Betty, tout le monde me demandait tout le temps 'Tu n'es pas heureux ? Tu dois être ravi. Tu as une série à succès. Tu dois vivre les meilleurs moments de ta vie.' Mais non, je n'étais pas heureux. C'était épuisant. J'étais épuisé quand je rentrais chez moi le vendredi soir, j'étais juste paralysé. Je ne voulais pas sortir. Je ne voulais pas avoir d'interactions sociales et j'avais tellement de travail. C'était ça, c'était ma vie."