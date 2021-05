Diaporama Jessica Alba : Comblée et émue devant son mari et leurs trois enfants

1 / 31 Jessica Alba : Comblée et émue devant son mari et leurs trois enfants

2 / 31 Jessica Alba a célébré l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes.

3 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

4 / 31 Jessica Alba, son mari Cash Warren et leur fils Hayes au Nasdaq à New York, le 5 mai 2021.

5 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq. New York, le 5 mai 2021.

6 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

7 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

8 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

9 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

10 / 31 Honor et Haven arrivent au Nasdaq pour l'introduction en bourse de la société "Honest", créée par leur maman Jessica Alba. New York, le 5 mai 2021.

11 / 31 Honor et Haven arrivent au Nasdaq pour l'introduction en bourse de la société "Honest", créée par leur maman Jessica Alba. New York, le 5 mai 2021.

12 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

13 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

14 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

15 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

16 / 31 Jessica Alba et son fils Hayes à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq. New York, le 5 mai 2021.

17 / 31 Cash Warren et son fils Hayes arrivent au Nasdaq pour l'introduction en bourse de la marque Honest, créée par Jessica Alba. New York, le 5 mai 2021.

18 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq. New York, le 5 mai 2021.

19 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq. New York, le 5 mai 2021.

20 / 31 Jessica Alba, son mari Cash Warren et leur fils Hayes au Nasdaq à New York, le 5 mai 2021.

21 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq. New York, le 5 mai 2021.

22 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq. New York, le 5 mai 2021.

23 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

24 / 31 Jessica Alba, son mari Cash Warren et leur fils Hayes au Nasdaq à New York, le 5 mai 2021.

25 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq. New York, le 5 mai 2021.

26 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq. New York, le 5 mai 2021.

27 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

28 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

29 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.

30 / 31 Jessica Alba assiste à l'introduction en bourse de sa société "Honest" au Nasdaq, en présence de son mari Cash Warren et leurs enfants, Honor, Haven et Hayes. New York, le 5 mai 2021.