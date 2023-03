Hugh Grant crée le malaise : l'acteur "malpoli" en interview, avant des retrouvailles cultes avec une amie de longue date

Un couple mythique !

Répondant aux questions de la façon la plus courte possible, il n'a pas hésité à être assez sec. Alors que la jeune femme lui demandait par exemple s'il s'était amusé dans le film Glass Onion, qu'il représentait, il ne s'est pas étendu sur le sujet, répondant qu'il n'y était que "trois secondes". Insistant un peu, en insinuant qu'il s'y est tout de même amusé, Ashley Graham n'a eu droit qu'à une réponse laconique : "Plus ou moins". Et à la question rituelle de savoir ce qu'il portait, le comédien de Love Actually n'a pas fait beaucoup plus d'efforts : "Mon costume", a-t-il répondu !

Finissant son interview en levant les yeux au ciel, Hugh Grant, venu avec sa femme Anna Elisabet Eberstein, a été sévèrement taclé par les internautes, qui ont assuré qu'il n'y avait pas eu "plus gênant depuis la gifle" de Will Smith à Chris Rock l'an dernier. Certains l'ont même qualifié de "malpoli" ou de "crétin", quand d'autres ont simplement remarqué que l'acteur avait sans doute peu apprécié les questions "banales" de la jeune femme.

En tout cas, c'est avec une autre femme qu'il a ensuite fait le buzz : pour remettre l'Oscar des meilleurs décors, l'acteur britannique est arrivé au bras de son acolyte de Quatre Mariages et Un Enterrement, Andie MacDowell. Presque trente ans plus tard, le couple culte s'est donc reformé et a enchaîné les blagues devant un public nostalgique et conquis. L'actrice, aujourd'hui âgée de 64 ans, était particulièrement élégante dans une simple robe noire et semblait ravie de retrouver son ami... loin de toutes ces histoires de tapis rouge !