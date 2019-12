Hugh Grant et Anna Eberstein : Rare sortie du couple pour une soirée cinéma

De nombreuses célébrités se sont retrouvées au théâtre Mayfair de Londres le mardi 3 décembre 2019. Ce soir-là se tenait une projection privée du nouveau film de Guy Ritchie, The Gentlemen, qui sortira en salles françaises le 5 février prochain. Une soirée cinéma qui a notamment vu défiler Hugh Grant, venu célébrer son grand retour sur grand écran après deux ans d'absence.

Bras dessus bras dessous, l'acteur britannique de 59 ans a pleinement affiché sa complicité avec son épouse Anna Elisabet Eberstein devant les photographes. La star et la productrice télé de 39 ans ont pris la pose sur le tapis rouge, avant de retrouver d'autres personnalités : Sting et son épouse Trudie Styler, Michelle Dockery, mais aussi Jason Statham et sa femme Rosie Huntington-Whiteley, assortis en total look noir. Une fois la projection terminée, la joyeuse troupe a continué la soirée dans un pub de la capitale, le Lore Of The Land.

Plusieurs acteurs de ce nouveau film de gangsters manquaient à l'appel mardi soir : Matthew McConaughey, Charlie Hunnam et Colin Farrel ont en effet brillé par leur absence. The Gentlemen raconte l'histoire d'un baron de la drogue britannique qui décide de vendre son empire à des millionnaires américains.

Hugh Grant s'apprête donc à faire son retour au cinéma après une absence prolongée de deux ans, puisque son dernier film était Paddington 2, en 2017. L'an dernier, c'est sur le petit écran qu'il s'était illustré dans la mini-série A Very English Scandal, réalisée par Stephen Frears.