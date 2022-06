Hugh Grant, Demi Moore, Sienna Miller... : Les stars hollywoodiennes en amoureux à Roland Garros !

Ils étaient nombreux à l'avoir remarqué, dans le stade ou derrière leur télé : non seulement Rafael Nadal, particulièrement blessé au pied, a marqué l'histoire du tennis en remportant Roland-Garros pour la 14ème fois, mais en plus, il l'a fait devant... Hugh Grant ! En visite incognito et en amoureux à Paris, l'acteur britannique était en effet venu assister au match sous le soleil de la capitale.

Vêtu d'une veste de costume grise sur une chemise bleue ciel, l'acteur de Love Actually ou Quatre Mariages et un enterrement n'a décidément rien perdu de son charme ! Bien caché derrière des lunettes de soleil, il a soutenu l'Espagnol, tout comme sa femme Anna, également présente et superbe dans une robe courte à poids et au col Claudine.

Le couple, ensemble depuis près de dix ans désormais, semble toujours aussi heureux ensemble. Parents de trois enfants (nés en 2013, 2015 et 2018), ils se sont mariés il y a quatre ans et ont pu profiter ces derniers jours d'un petit séjour en amoureux. Assis à côté d'eux, on ne retrouvait pas n'importe qui, puisque Sienna Miller était également présente pour le match.

Une Sienna Miller... très amoureuse ! L'actrice et mannequin américaine était en effet accompagnée de son nouveau petit ami, le top-model de 25 ans Oli Green. Très amoureux, le couple qui a plus de 15 ans d'écart, a passé tout son temps à s'embrasser et se câliner, sous le regard parfois circonspect de Hugh Grant, d'ailleurs !

Depuis leur rencontre l'an dernier, les amoureux ne se lâchent plus en tout cas et ce dimanche, bien cachés sous leurs lunettes de soleil, ils ont profité d'un moment à deux. Pour l'occasion, Sienna Miller avait choisi un pull bleu marine Lacoste (très adapté à Roland-Garros), tandis que son petit ami avait laissé sa chemise ouverte et portait lui aussi un gilet de la même marque.

Deux couples d'amoureux qui ont côtoyé deux autres méga-stars d'Hollywood : Michael Douglas et Demi Moore étaient présents à Roland-Garros ce dimanche. Celle-ci était également venue en amoureux avec son compagnon suisse, le chef cuisinier Daniel Humm. Ses longs cheveux noirs cachés sous un panama traditionnel, elle était très discrète et a profité du match juste derrière Gad Elmaleh et son fils Noé.

Michael Douglas, quant à lui, vit un magnifique séjour sportif en Europe depuis quelques jours : présent pour le Grand Prix de Monaco, il a cette fois ci assisté à la victoire rapide du joueur Espagnol. Amoureux de la France et francophone, l'acteur était cependant venu seul, sans sa femme Catherine Zeta Jones ni leurs deux enfants, Dylan et Carys, 22 et 20 ans.