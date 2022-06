Patrick Bruel et son fils Léon, proches de Demi Moore et son jeune amoureux à Roland-Garros

C'est une nouvelle victoire de Rafael Nadal ce dimanche 5 juin, sur le court central de Roland-Garros. Pas vraiment une surprise pour l'Espagnol qui a fait du terrain à la terre battue, sa "seconde maison". Pour assister à son énième tour de force, les célébrités étaient naturellement au rendez-vous. Ils ont ainsi pu voir l'Espagnol venir à bout assez facilement de la surprise de la quinzaine parisienne, le Norvégien Casper Ruud, qui s'est incliné en trois sets et moins de 2h30 de jeu. En tribunes, certains couples ont retenu l'attention, notamment Nolwenn Leroy et son compagnon Arnaud Clément, chics en chemise. Mais ce fut aussi l'occasion de voir quelques stars internationales côtoyer des personnalités françaises. Ainsi, Patrick Bruel et son fils Léon, tout comme Gad Elmaleh et le sien, Noé, se sont retrouvés non loin de Demi Moore.

La star américaine, ex-épouse de Bruce Willis, a fait le déplacement au village Roland-Garros avec son compagnon Daniel Humm. Aux côtés de son nouveau boyfriend, qui a 13 ans de moins qu'elle, l'actrice de 59 ans est apparue radieuse. Et le couple n'était pas venu seul puisque Demi Moore avait emporté avec elle son compagnon à quatre pattes. Son chihuahua tenait ainsi place contre elle dans un sac, lui volant ainsi presque la vedette.

Patrick Bruel et Léon, moment père-fils et passion terre battue

Non loin de la star américaine, amoureuse, on a pu voir Patrick Bruel, venu en compagnie de son fils Léon. Ce n'est pas rare de voir le chanteur et son fils cadet Léon s'offrir des moments sportifs ensemble. Il y a peu déjà, le jeune homme de 17 ans, caché sous des lunettes noires, avait adopté la casquette Roland-Garros, tout comme son célèbre papa. Tel père, tel fils. Ce dimanche, ils ont à nouveau décidé de partager un moment père et fils à la sur fond de terre battue. Enfin, comme eux, Gad Elmaleh a aussi fait la paire avec son fils Noé. L'humoriste et son aîné de 21 ans, né de sa relation avec l'actrice Anne Brochet, ont été photographiés eux aussi proches de Demi Moore. L'ancien compagnon de Charlotte Casiraghi, et papa de leur petit Raphaël, a même pu échanger quelques rires avec la star.