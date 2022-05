Patrick Bruel et Amanda Sthers : que deviennent leurs fils Oscar et Léon Bruel, 18 et 16 ans ?

Ils ont beau avoir divorcé, Patrick Bruel et Amanda Sthers semblent entretenir une relation idyllique. Alors que l'auteure de 44 ans publie Le Café suspendu (éd. Grasset), ce mercredi 4 mai 2022, elle a pu compter sur le soutien de son ancien époux. Sur Instagram, le chanteur de 62 ans a ainsi publié une véritable déclaration à la mère de ses enfants. "Merci Amanda pour ce séjour dans cette Naples unique et ce bar où nous sommes à la fois spectateurs et acteurs de ces histoires aux destins croisés et de ces sentiments qui nous ramènent inexorablement à notre livre intime", a-t-il partagé, ému. Mais au fait à quoi ressemblent aujourd'hui Oscar et Léon Bruel ?

Né en 2003, Oscar s'apprête à fêter ses 19 ans cette année. Aîné de Patrick Bruel et Amanda Sthers, il a pu compter sur ses deux parents (célèbres) pour le protéger de toute médiatisation. Sur Instagram, le jeune homme est en profil privé, il est notamment suivi par une autre fille de : Joy Hallyday. On peut voir sur sa photo de profil que le garçon a hérité du charme de ses parents et a eu la chance d'avoir les beaux yeux clairs de sa mère. Le jeune Léon, de deux ans son cadet, n'apparaît pas sur le réseau social ou bien a choisi une autre identité pour le faire. Mais alors que sait-on des fils de l'interprète de Qui a le droit ?

Ils vivent entre Los Angeles et Paris

Les deux adolescents profitent d'une quotidien loin des feux des projecteurs, à Los Angeles, près de leur mère Amanda Sthers. Ils vivent en effet entre la ville californienne et Paris, et ce depuis 2015, quelques années après le divorce de leurs parents (2007). Pour le confinement, ils sont revenus en France dans le Sud où ils ont pu profiter pleinement de l'auteure. "Je veux qu'ils créent leur propre voie, qu'ils n'aillent pas vers la facilité", a ainsi confié l'ancienne épouse de Patrick Bruel à Paris Match au sujet de leur éducation. Ils ont beau vivre loin de leur papa, Oscar et Léon sont pourtant très proches de ce dernier. Il faut dire qu'ils partagent plus d'une passion commune : notamment celle du foot et du PSG.