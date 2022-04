Joy Hallyday : Guitare et mots doux pour rendre hommage à son papa Johnny, qui "serait si fier"

Le temps n'apaise jamais les douleurs les plus vives. Le samedi 9 avril 2022, les souvenirs ont ressurgi en pagaille dans la tête de Joy Hallyday. En deuil de son rockeur de père depuis plus de quatre ans, la jeune fille a eu comme un coup de vague à l'âme durant le week-end. Un mal qu'elle a exprimé sur les réseaux sociaux, en partageant une photographie souvenir sur laquelle elle câline Johnny Hallyday. "Mon père et moi, nous sommes tellement pareils, écrit-elle sous le coup de l'émotion. Je t'aime."

Il serait si fier aujourd'hui de te voir jouer de la guitare

Johnny Hallyday nous a quittés le 5 décembre 2017 après s'être battu comme un lion contre un cancer du poumon qui s'était généralisé. Fatalement, en voyant cette image attendrissante passer sur Instagram, Laeticia Hallyday a ressenti l'envie de réagir. "Tu lui ressembles tellement et tu portes en toi ses plus belles valeurs et son amour inconditionnel pour toujours, a-t-elle assuré. Il t'a transmis tant de choses. Il serait si fier aujourd'hui de te voir jouer de la guitare avec tant de passion et de détermination. Il ne cessera jamais de te guider. Cet amour que personne ne pourra jamais te voler mon ange. Malgré les mensonges, la haine et la rancoeur des êtres qui nous ont abandonnés. L'amour sera toujours plus fort que tout."