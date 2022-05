Patrick Bruel : Très fier de son ex Amanda Sthers, l'ancien couple toujours aussi proche

Une belle critique, à laquelle Amanda Sthers a tout de suite répondu. "Oh là là, merci beaucoup ! Touchée", peut-on lire dans la section commentaires. Et qui montre que malgré leur séparation en 2007, il y a déjà quinze ans, tous les deux ont réussi à rester proches. "Lorsqu'on a deux enfants et une séparation qui s'est plutôt bien passée, on devient plus que des amis, on est un peu comme un frère et une soeur", confiait d'ailleurs l'écrivaine au magazine Gala il y quelques mois.

Tous les deux ont refait leur vie plusieurs fois après leur divorce : Amanda Sthers avait notamment partagé la vie du chanteur Sinclair. Patrick Bruel quant à lui, avait plutôt enchaîné les conquêtes : pendant plusieurs années, il était en couple avec la mannequin Céline Bosquet, puis avec une magnifique danoise, Caroline Nielsen. Aux dernières nouvelles, il serait aujourd'hui en couple avec une jeune femme nommée Clémence.

Ce qui ne l'avait pas empêché de retrouver la mère de ses enfants sur un tapis rouge en octobre dernier, à Rome. A l'époque, Amanda Sthers présentait son dernier film Les Promesses et son ex était venu lui apporter son soutien. Une jolie marque d'amitié qui s'était également déjà produite dans l'autre sens : en 2019, lors de sa dernière tournée, Amanda Sthers avait été aperçue dans le public.