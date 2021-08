Patrick Bruel comblé par son fils : mots d'amour et tendre photo avec Oscar, qui a bien grandi !

Si Patrick Bruel est reparti en Californie il y a quelques jours, c'est pour une raison bien précise : l'anniversaire de son fils aîné Oscar ! Le 19 août 2021, le jeune homme a fêté ses 18 ans. Un anniversaire important que son célèbre papa n'a pas manqué de célébrer sur son compte Instagram. L'occasion pour le chanteur et comédien de 62 ans d'adresser un tendre message à sa progéniture.

"18 ans d'amour, de complicité, de respect, d'éclats de rire et tellement de fierté. C'est passé si vite... Si je te rencontrais aujourd'hui, je rêverais d'être ton ami. Bonne route mon Oscar...", Patrick Bruel a-t-il écrit sur le réseau social. Pour accompagner son message, l'interprète de Casser la voix a dévoilé une rare photo de lui avec son aîné, prise lors du repas d'anniversaire au restaurant Giorgio Baldi, situé à Santa Monica. Un cliché d'autant plus personnel qu'il a été pris par Léon (15 ans), le second fils que Patrick Bruel partage avec son ex-femme Amanda Sthers.

Lundi dernier déjà, le jeune Léon avait témoigné de ses talents de photographe amateur en immortalisant son papa dans les rues animées et ensoleillées de Santa Monica. Cela fait bientôt six ans qu'Amanda Sthers a quitté la France pour partir vivre sur la côte ouest avec Oscar et Léon. Depuis, Patrick Bruel partage son temps entre deux continents. Il l'a lui-même avoué avec humour lors d'un passage dans l'émission C à vous en 2019 : il est l'un "des meilleurs clients d'Air France" !