Patrick Bruel de retour à Los Angeles : il retrouve son fils Léon !

Heureusement que les voyages en avion ne le dérangent pas plus que ça ! Le 16 août 2021, c'est depuis la Californie que Patrick Bruel a publié une nouvelle photo sur son compte Instagram. Visiblement ravi d'être de retour aux Etats-Unis, le chanteur et comédien a ainsi retrouvé ses fils Oscar (bientôt 18 ans) et Léon (15 ans), qui vivent sur place avec leur mère Amanda Sthers.

Lunettes de soleil sur le nez, Patrick Bruel apparaît au beau milieu de la Third Street Promenade, une allée piétonne et commerçante de Santa Monica. Un cliché estival qu'il doit à son photographe personnel : son fils Léon ! L'artiste de 62 ans, qui était encore à Saint-Tropez le 7 août dernier, pour un match de football caritatif (voir diaporama), a donc le bonheur de retrouver ses fils. Peut-être pour fêter en famille les 18 ans de son fils aîné Oscar, qui soufflera ses bougies jeudi 19 août...

Cela fait bientôt six ans que son ex-femme Amanda Sthers a quitté la France pour partir vivre sur la côte ouest avec leurs fils. Depuis, Patrick Bruel partage son temps entre deux continents. Il l'a lui-même avoué avec humour lors d'un passage dans l'émission C à vous en 2019 : il est l'un "des meilleurs clients d'Air France" !