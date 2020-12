Patrick Bruel, "un père qui a d'abord eu du mal" : son ex-femme Amanda Sthers se livre

La folie de la jeunesse et du succès, il en a largement profité. Mais l'horloge biologique de Patrick Bruel a commencé à sonner après quatre décennies d'existence. C'est ce que révélait le chanteur dans des images d'archives diffusées dans Itinéraire d'un surdoué, un documentaire proposé par W9 le jeudi 10 décembre 2020. "Tu te dis : 'Où j'en suis ? Ma vie, pas d'enfant, 40 ans', expliquait-il durant l'année 1999. Il est lourd le chiffre. C'est un gros chiffre, 40 ans sans enfant. L'échéance, elle se situe là." Mais quelques mois plus tard, la vie a mis sur son chemin une réponse, une évidence... la réalisatrice et écrivaine Amanda Sthers.

Patrick, c'est un père qui a d'abord eu du mal

Il a quitté la Bruel Mania pour elle. Mettant sa vie d'artiste entre parenthèses, le chanteur s'est lancé dans une aventure tout aussi existante. Celle de bâtir son propre clan, un projet dont il rêvait depuis quelques temps. Deux jours après avoir rencontré Amanda Sthers, Patrick Bruel lui aurait d'ailleurs prédit qu'ils auraient deux enfants. L'avenir lui a donné raison. "Je pense qu'on sait tous à quel moment on est capable de faire des choses. Donc ça correspondait aussi à son envie de se dire qu'il allait peut-être enfin fonder une famille, se souvient-elle dans le documentaire. Patrick, c'est un père qui a d'abord eu du mal au départ à savoir comment faire parce qu'il n'avait pas de modèle. C'est un homme qui a grandi pendant longtemps sans papa, qui l'a retrouvé tardivement. Qui a eu besoin de se réconcilier avec lui avant qu'on fasse des enfants."

La plus belle chose que j'ai réussie dans ma vie

Patrick Bruel et Amanda Sthers se sont mariés en septembre 2004 et ont eu deux fils, Oscar et Léon qui ont aujourd'hui 17 et 15 ans. Séparés en 2007, et malgré de nouvelles amourettes depuis - l'artiste serait actuellement en couple avec une jeune femme nommée Clémence -, les deux ex conservent une très belle relation et nourrissent une admiration sans borne l'un pour l'autre.

Installés à Los Angeles, excepté cette année qu'ils passent en France, les deux jeunes hommes forcent d'ailleurs leur papa à être l'un des meilleurs clients d'Air France ! "La plus belle chose que j'ai réussie dans ma vie, c'est l'entente de mes enfants, avouait-il dans les colonnes du magazine Gala. Je suis très sensible à l'entente, la complicité entre mes enfants. Je sais qu'ils seront toujours là l'un pour l'autre. Ce sera une force extraordinaire dans leur vie." Rendez-vous, pour bientôt, sur la place des grands hommes...