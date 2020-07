Patrick Bruel: Toujours épaté par son ex Amanda Sthers, il le dit haut et fort !

En 2007, Patrick Bruel et Amanda Sthers se séparaient après trois petites années de mariage. Mais les anciens époux ont toutefois gardé d'excellentes relations, notamment pour le bien de leurs fils : Oscar (né en 2003) et Léon (né en 2005). Depuis, ils se soutiennent mutuellement et ont même travaillé ensemble au cinéma. Sur Instagram, le chanteur et comédien a encouragé son ancienne amoureuse...

Amanda Sthers (42 ans) a sorti un nouveau roman - déjà le onzième - intitulé Lettre d'amour sans le dire (Grasset). Parmi ses lecteurs, la romancière peut compter sur Patrick Bruel (61 ans). Dans la story de son compte Instagram suivi par 554 000 abonnés, l'artiste a partagé une photo promo autour de l'ouvrage de son ex, reprenant quelques critiques flatteuses parues dans la presse. Fan numéro 1, l'interprète des tubes Casser la voix, Au Café des Délices, Place des grands hommes ou encore Alors regarde a écrit en légende : "La maman de mes enfants a bien du talent. Merci Amanda Sthers pour ce petit bijou." On ne pourrait rêver meilleur attaché de presse !

Fin mai, le chanteur avait déjà partagé une photo de lui en pleine lecture du livre de son ex. "Lettre d'amour sans le dire. Et pourtant tant de choses à dire sur ce voyage empreint de cette force et cette délicatesse qui te caractérisent... Ton livre est magnifique Amanda", écrivait-il alors.

Patrick Bruel, qui avait mis sa tournée sur pause pendant le confinement et compte bien repartir sur les routes, a donc pris le temps de faire de la pub à son ex alors qu'il multiplie les escapades. Sur son compte, on a ainsi pu le voir en Italie et en Provence ; l'occasion pour le populaire artiste d'aller faire un tour au milieu de ses oliviers du Domaine Leos où il produit une huile. Il faut dire que Patrick Bruel peut bien faire ça pour Amanda Sthers, laquelle est aussi du genre généreuse en compliments comme lorsqu'elle reconnaissait que son ex était du genre à très bien vieillir. Récemment, la romancière a toutefois précisé avoir retrouvé l'amour...