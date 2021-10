Patrick Bruel et Amanda Sthers : Les ex réunis sur tapis rouge, joli soutien à Rome

Il y a des années et des années qu'Amanda Sthers et Patrick Bruel ne s'étaient pas retrouvés sur un même tapis rouge. Dimanche 17 octobre 2021, l'écrivaine et réalisatrice de 43 ans et le chanteur et acteur de 62 ans étaient réunis.

C'est en Italie que les routes des ex-époux - qui ont été mariés de 2004 à 2007 - se sont à nouveau croisées hier soir. Amanda Sthers y présentait son nouveau film Les promesses (qui n'a pas encore de date de sortie en France) lors de la 16e édition du Festival international du film de Rome. Cette nouvelle réalisation est une adaptation de son roman paru en 2015 aux Éditions Grasset, vendu à plus de 30 000 exemplaires. Le tournage s'est déroulé entre Londres et l'Italie et avait débuté en mars dernier.

Les promesses raconte l'histoire d'Alexandre. On lui avait ainsi promis, dès sa naissance, le bonheur, l'amour, le soleil, l'Italie et toutes les nuances du plaisir, et il en eut sa part. Mais il s'avise, à mesure, que chaque promesse accomplie porte également en elle une part de regret, une zone de mélancolie où le destin murmure : "le bonheur, ce n'était donc que cela ?". L'histoire concerne la plupart des hommes qui entrent dans l'existence en grands vivants. Qui en jouissent. Et qui, par négligence, y font d'irrémédiables dégâts. Surtout dans le coeur des femmes qui ont pris le risque de les aimer...

Pour soutenir celle qui lui a offert deux magnifiques garçons - Oscar né en 2003 et Léon né en 2005 - Patrick Bruel s'est mis sur son 31. Ensemble noir, cravate assortie et chemise blanche. Le chanteur était en concert peu de temps avant cette apparition remarquée sur tapis rouge, dans le sud de la France. Il a proposé un show acoustique à Châteaubernard (Charente) et va reprendre la route pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans.

Amanda Sthers n'a pas seulement pu compter sur le soutien de Patrick Bruel hier soir mais également sur celui d'une partie du casting des Promesses. L'acteur italien Pierfrancesco Favino, accompagné de sa moitié, Anna Ferzetti, les Britanniques Kris Marshall, Deepak Verma et Cara Theobold étaient au rendez-vous pour cette grande première italienne. Manquaient Jean Reno, que l'on a récemment vu en voyage avec Laeticia Hallyday et ses filles aux Etats-Unis, mais aussi la ravissante Kelly Reilly. Néanmoins, Amanda Sthers a immortalisé cette belle soirée sur son compte Twitter.