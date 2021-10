Jade Hallyday retrouve son célèbre parrain dans le désert !

Un de perdu, dix de retrouvés. Alors que Jade Hallyday s'éclate en vacances, en famille, dans l'Utah aux Etats-Unis, la jeune fille de 17 ans regrette l'absence de son beau-père Jalil Lespert - qui est en tournage à Budapest, en Hongrie. Heureusement, pour lui remettre un peu de baume au coeur, un autre membre du clan a rejoint les paysage désertiques, sublimes, dans lesquels elle évolue depuis quelques jours. C'est son parrain adoré, Monsieur Jean Reno himself, qui a pris la pose avec elle sur une photographie partagée sur Instagram par Laeticia Hallyday.

Quel bonheur, pour la veuve de Johnny Hallyday, d'être entourée par tous les gens qu'elle aime dans un lieu aussi magique que le désert de Moab. "L'Arizona et l'Utah sont probablement mes états favoris aux Etats-Unis, explique-t-elle, le 15 octobre 2021. Une expérience unique à chaque fois. On retient notre souffle... Le genre d'endroit qui élève le coeur et l'âme. Puissant, intense et tellement vibrant ! Merci mon Jean et ma Zo pour ces vacances en famille. On se régale de ce paysage en toile de fond qui est spectaculaire avec ce jeu de lumière qui change sans arrêt. Le temps semble s'arrêter....on est en apesanteur."