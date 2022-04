Vincent Cassel et Tina Kunakey, Julien Clerc avec sa femme Hélène : cascade de people pour le match PSG-OM !

Ce dimanche, le PSG a fait un grand pas vers le titre en Ligue 1 en battant son adversaire de toujours, l'Olympique de Marseille à domicile. Les Parisiens ont notamment pu s'appuyer sur Neymar et Kylian Mbappé, buteurs, pour s'assurer une solide victoire (2-1). Une conclusion qui a ravi les tribunes et notamment les nombreux people qui s'étaient déplacés, pour la plupart en famille en ce dimanche de Pâques.

Julien Clerc, par exemple, était venu admirer le choc entre les deux équipes avec sa femme Hélène et leur jeune fils Léonard, 13 ans. Laurent Delahousse avait également fait le déplacement avec un de ses enfants, lui qui a construit une belle famille recomposée avec sa compagne Alice Taglioni et son fils Charlie, 13 ans (né de son union avec le regretté Jocelyn Quivrin), sans oublier ses deux propres filles aînées Liv-Helen et Sacha, 17 et 14 ans, ainsi que les deux enfants qu'ils ont eu ensemble, Swann, 6 ans, et Lino, 2 ans et demi.

Teddy Riner avait emmené avec lui son fils aîné, Eden, 8 ans, tout comme Patrick Bruel, venu avec l'un de ses deux fils (Oscar, 18 ans et Léon, 16 ans). Il en a profité pour échanger avec Cyril Hanouna, en solo pour la soirée, mais qui a discuté avec Diane Leyre, Miss France 2022, très fan du PSG et venue avec une amie. Jean-Luc Reichmann était également présent, tout comme Guillaume Genton, chroniqueur de Touche pas à mon poste, qui a enchaîné les rapprochements avec une jeune femme dans les tribunes.

Mais ceux qui décrochent la palme des câlins, ce sont bien Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey, très proches dans les tribunes. Le couple a profité du spectacle sans leur petite Amazonie, sûrement restée sous bonne garde à la maison. Vêtue d'un pull en laine et d'un jean, le top model de 25 ans était absolument splendide, les cheveux attachés en un chignon strict. L'acteur quant à lui, portait une casquette et un long manteau.

Enfin, son collègue Franck Dubosc, grand habitué du Parc des Princes, assistait lui aussi au match avec ses enfants et a pu retrouver dans les tribunes tout le casting de la saga Camping : Fabien Onteniente était présent, tout comme ses anciens partenaires, Mathilde Seigner (avec son fils Louis) et Gérard Lanvin. Estelle Denis avait également emmené son fils Merlin avec elle, non loin de Raymond Domenech. Nicolas et Jean Sarkozy ont également passé une belle soirée, qui s'est conclue de la meilleure des manières !