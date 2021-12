Qui est Diane Leyre, élue Miss France 2022 ?

Diane Leyre, Miss Ile-de-France, a été couronnée Miss France 2022 dans la nuit de samedi à dimanche à Caen à l'issue du concours. La jeune femme brune d'1m77, titulaire d'un diplôme de commerce international, a été choisie à 50/50 par les téléspectateurs de TF1, qui diffusait la cérémonie en direct, et par un jury de sept personnalités présidé par Jean-Pierre Pernaut.

Diane Leyre est originaire de Paris et vit dans le VIIe arrondissement de la capitale depuis toujours. Après son baccalauréat a étudié à l'université d'Assas avant de se réorienter et de partir vivre plusieurs années en Espagne. Elle est aujourd'hui titulaire d'un Bachelor (Bac + 4) de Business administration obtenu à l'Instituto de Empresa de Madrid.

Diane Leyre n'a pas perdu de temps avant de rentrer dans la vie active puisqu'elle est aujourd'hui agent immobilier. Une carrière qu'elle va bien évidemment mettre entre parenthèses le temps de son règne.

Elle avait confié aux journalistes du Parisien être fan du concours Miss France depuis son plus jeune âge : "Petite, je regardais les miss à la télé. Moi aussi, je voulais une belle robe, des paillettes et des beaux cheveux ! À 7 ou 8 ans, j'avais même téléphoné pour voter!" En parlant d'enfance, la jeune femme semble n'avoir manqué de rien entre école privée et nombreux voyages en famille : "J'ai eu une enfance choyée. Mais je n'ai pas une image de bourge. J'ai décroché une bourse au mérite".