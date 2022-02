Estelle Denis se moque de son fils Merlin et de son look approximatif

Voilà plusieurs jours maintenant que la nouvelle est tombée : Estelle Denis et Raymond Domenech se sont séparés il y a plusieurs mois dans la plus grande discrétion. L'ancien entraîneur des Bleus et la présentatrice d'Estelle Midi, sur les ondes de RMC, n'avaient laissé aucun indice concernant cette rupture. On les pensait même très heureux ensemble et avec leurs deux enfants, Victoire (17 ans) et Merlin (14 ans). Pourtant, c'est désormais bien chacun de leur côté qu'ils évoluent désormais. Si Raymond Domenech se fait plutôt discret, Estelle Denis, elle, prouve qu'elle garde le moral à travers ses stories Instagram comme lorsqu'elle fait la fête avec Karine Le Marchand par exemple. Ce week-end, la jolie brune de 45 ans a cette fois mis à l'honneur son fils Merlin mais pas de la meilleure des façons.

En effet, toujours très taquine avec ses proches, l'animatrice a publiquement souligné le manque de cohérence dans le look de l'adolescent. Ce dernier était alors vêtu d'un pull jaune et d'un short de football bleu, le tout accompagné de chaussons marrons (voir notre diaporama). "Je crois (j'espère...) que mon fils ne va pas sortir aujourd'hui... #Fashionalert", a-t-elle commenté.

Estelle Denis s'est en revanche bien gardée de montrer le visage de son fils dans cette publication. On sait toutefois à quoi ressemble le jeune Merlin puisque pour ses anniversaires, elle partage toujours des photos de lui. En juillet dernier, à l'occasion de ses 14 ans, on pouvait alors découvrir qu'il avait hérité des traits physiques de sa mère. Cheveux brun et yeux bleus, ils sont indissociables ! Merlin semble en revanche avoir tout pris de son père lorsqu'il s'agit de son allure très décontractée. On se souvient que Raymond Domenech avait justement arboré le même style de look sur le plateau de son ex-compagne. Ce qui lui avait valu d'être moqué. "Sur le haut on est nickel mais alors sur le bas... On est en détente ! Non mais c'est bien ! Après c'est le haut qui compte", avait-elle ironisé.