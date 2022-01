Estelle Denis séparée de Raymond Domenech : fiesta avec Karine Le Marchand, en mode "ravalement"

Estelle Denis et Raymond Domenech ne forment plus un couple depuis des mois, une rupture qui s'est déroulée dans le plus grand secret mais qui a été révélée il y a quelques jours par Le Parisien, alors que le quotidien s'intéressait au nouveau rôle joué par Estelle Denis sur RMC.

Depuis la rentrée dernière, elle officie sur cette radio et sur le petit écran à l'antenne de RMC Story de 12h à 15h avec son émission Estelle Midi, qui cartonne. Depuis le début de son histoire d'amour avec l'ancien sélectionneur des Bleus Raymond Domenech, la journaliste de 45 ans a eu l'habitude d'être interrogée sur son couple, répondant très souvent aux questions personnelles. Mais pas cette fois-ci. Elle est "séparée depuis plusieurs mois de Raymond Domenech, un sujet qu'elle ne souhaite pas commenter", a indiqué Le Parisien dans son article s'intéressant à Estelle Denis.

La maman de Victoire et Merlin (les deux enfants qu'elle a eus avec Raymond Domenech) semble assez bien surmonter l'épreuve de la rupture. Pour preuve, la soirée entre filles qu'elle a passée hier avec Karine Le Marchand et Apolline de Malherbe et qu'elle a documentée avec photos et vidéos dans sa story Instagram.

Tout a débuté avec un "ravalement" par Karine Le Marchand, y comprendre une séance maquillage dans la salle de bain pour la professionnelle du smocky eye. L'animatrice star de M6, grande spécialiste des rencontres amoureuses grâce à L'amour est dans le pré, avait à coeur de sublimer Estelle Denis, pour de possibles rencontres ? "Je te signale que l'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre", a lancé Karine Le Marchand à Estelle Denis alors qu'elle était en train de lui maquiller le visage. "Je suis pas sure qu'on les attrape aussi avec du fond de teint", a alors répondu Estelle Denis. L'ex-compagne de Raymond Domenech a ensuite dévoilé le résultat de cette séance make-up se disant satisfaite.

Une fois apprêtées, les deux amies sont parties rejoindre une autre journalistes pour dîner : Apolline de Malherbe. Celle qui officie le matin sur RMC et RMC Story - et qui remplace Jean-Jacques Bourdin pour l'interview politique sur RMC et BFMTV, le temps que l'enquête pour l'accusation de tentative d'agression sexuelle soit menée - se trouvait elle aussi au restaurant Gigi situé sur la prestigieuse avenue Montaigne, tout près des Champs-Elysées. Estelle Denis ne dit en revanche pas comment s'est terminée la soirée, seule ou accompagnée ?