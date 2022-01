Estelle Denis et Raymond Domenech, la rupture : le couple séparé dans le plus grand secret

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

Cela fait déjà des mois que Raymond Domenech et Estelle Denis ne sont plus en couple. Mais l'information est révélée ce mercredi 26 janvier 2022, alors que la journaliste est interrogée sur sa carrière et notamment son nouveau rôle sur les ondes de RMC. Nouvelle vie pour la jolie brune et l'ex-footballeur devenu coach et consultant, parents de deux enfants.

Après des années d'amour, Estelle Denis et Raymond Domenech se sont séparés. Une information révélée par Le Parisien ce mercredi 26 janvier 2022, alors que la rupture date d'il y a "plusieurs mois". Le couple n'a jamais communiqué sur cette séparation et même auprès de nos confrères, la journaliste de 45 ans refuse de s'exprimer sur le sujet. Fin août 2021, la jolie brune pétillante a quitté le monde du sport pour se consacrer à l'information générale. Elle officie depuis aux commandes d'Estelle Midi, sur les ondes de RMC et sur le petit écran à l'antenne de RMC Story de 12h à 15h. C'est à cette occasion que Le Parisien rencontre Estelle Denis. Et c'est aussi là l'occasion d'annoncer qu'elle est "séparée depuis plusieurs mois de Raymond Domenech, un sujet qu'elle ne souhaite pas commenter". Pour les téléspectateurs qui connaissent l'animatrice et le coach de football, qui ont travaillé ensemble à plusieurs reprises au cours de leurs carrières, c'est une rupture surprise. Le couple s'est connu au début des années 2000, dans les couloirs de la chaîne Infosport. De cet amour sont nés deux enfants, une fille et un garçon : Victoire (17 ans) et Merlin (14 ans). Si l'ancien sélectionneur des Bleus rêvait d'un mariage avec sa belle Estelle Denis, l'union n'a jamais eu lieu. Pourtant, ce n'est pas faute pour Raymond Domenech d'avoir demandé la main de la jolie brune... en 2008, sur M6 quelques minutes après la défaite éliminatoire de l'équipe de France face à l'Italie à l'Euro 2008. Refus de la part d'Estelle Denis. Cette séquence est depuis restée mythique. En août 2019, dans les colonnes de L'Equipe, Raymond Domenech mesure sa faute. "C'était inapproprié, une vraie erreur de com'... D'autant que cette demande a eu un impact sur la vie et la carrière d'Estelle", avait-il déclaré. Rappelons toutefois que si le couple ne s'est pas marié, il était déjà pacsé au moment de la fameuse demande en mariage ratée. Ni l'un ni l'autre n'a laissé d'indice quant à cette soudaine rupture. En juin 2021, Estelle Denis se moquait même gentiment du look de son chroniqueur Raymond Domenech dans L'Equipe d'Estelle sur L'Equipe TV. À l'époque, l'ex-footballeur s'était montré gêné... Peut-être parce que le couple était déjà séparé. En effet, nos confrères du magazine Public avaient déjà annoncé la rupture d'Estelle Denis et Raymond Domenech en avril 2021.