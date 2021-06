Estelle Denis moqueuse : elle affiche Raymond Domenech pour son look trop "détente"

Le pic de chaleur du mercredi 16 juin 2021 a eu raison de Raymond Domenech. Venu faire le bilan du premier match de l'équipe de France à l'Euro - survenu la veille - dans l'émission L'Équipe d'Estelle, sur la chaîne L'Équipe, l'ancien entraîneur de ballon rond est apparu dans une tenue pour le moins décontractée. Et c'est sa compagne Estelle Denis qui n'a pas manqué de le faire remarquer au moment de le présenter en direct aux téléspectateurs.

En effet, toujours très taquine avec lui, l'animatrice a souligné le manque de cohérence dans son look. "Ça va Raymond Domenech ? Très belle veste, je veux dire sur le haut on est nickel mais alors sur le bas... On est en détente ! Non mais c'est bien ! Après c'est le haut qui compte", a-t-elle déclaré avant que les caméras ne se mettent à le filmer en long et en large. L'occasion alors de découvrir qu'il avait accompagné son blazer et tee-shirt gris d'un bermuda et d'une paire de mocassins. "C'est l'intérieur qui compte", a rebondi Raymond Domenech quelque peu gêné de cette attention qu'on lui portait.

Une courte séquence qui a beaucoup amusé le reste des chroniqueurs autour de la table et qui a donné des envies à l'un d'entre eux, lequel espère à son tour pouvoir venir en bermuda. Malheureusement, Estelle Denis a averti : "Normalement, on n'a pas le droit de venir en bermuda mais on a fait une exception pour Raymond parce qu'il fait très chaud".

À noter que ce n'est pas la première fois que la jolie brune se moque ouvertement et publiquement de son compagnon. En février dernier par exemple, elle a réagi avec humour à son licenciement du FC Nantes qui survenait alors qu'il se trouvait en isolement après un test positif à la Covid-19... Un sacré couple !