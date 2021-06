Euro 2020 : Paul Pogba mordu par Antonio Rüdiger ? Il dément, pas de sanction prévue !

Le défenseur central allemand qui joue à Chelsea, Antonio Rüdiger, l'avait promis en conférence de presse, il fallait "jouer sale" contre les Français. Pour la mentalité, on repassera... Le joueur a bel et bien tenu sa promesse puisque dès la première mi-temps, dans un duel avec Paul Pogba, il a mordu le milieu de terrain français dans le dos ! Un geste incroyable et intolérable qui ne lui a cependant apporté aucune sanction de l'UEFA.