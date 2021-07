Estelle Denis : Son fils Merlin a 14 ans, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau !

Les derniers temps ont été plutôt agités pour Estelle Denis. L'animatrice fidèle à La chaîne L'Équipe depuis 2017 a décidé de quitter son poste pour rejoindre la concurrence chez RMC. Après des adieux émouvants, la compagne de Raymond Domenech qui participait à son émission et qu'elle n'hésitait pas à taquiner, a pris des vacances bien méritées avant sa grande rentrée. Partis avec ses enfants, Victoire (née en 2004 et qui vient de vivre un bel évènement) et Merlin (né en 2007), se ressourcer du côté de la Bretagne, la belle brune en a profité pour souhaiter un bon anniversaire à son petit dernier.

En effet, le 25 juillet dernier, Merlin a fêté ses 14 ans en famille et sa mère n'a pas oublié de lui souhaiter. Sur son compte Instagram, celle qui a été écartée de l'antenne pour cause de covid en février dernier a posté une très belle publication en l'honneur de ce garçon à qui elle a donné un joli petit surnom. "14 ans aujourd'hui.... Si fière de toi mon poussin... Happy Birthday Merlinou", écrit-elle, suivi par trois emojis coeurs et les hashtags #monbebe et #capassetropvite. Une publication dans laquelle elle ajoute deux belles photos, une de son fils seul et une où ils sont tous les deux.

Très mignon, le petit Merlin ressemble à s'y méprendre à sa mère. Cheveux brun et yeux bleus, il a tout pris d'Estelle Denis ! Des photos qui ont beaucoup plu aux proches de l'animatrice de 44 ans à l'image de la chroniqueuse préférée de Cyril Hanouna, Valérie Benaïm qui a commenté d'un : "Joyeux Anniversaire à ton poussin". La journaliste média Emilie Lopez a elle écrit : "Happy Merlin's day", tandis que son ancien collaborateur Florian Gazan a laissé un message très sympa pour le jeune Merlin : "Beau gosse ! Bon anniversaire".