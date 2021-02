Estelle Denis cas contact Covid-19 et écartée de l'antenne : un ex-animateur du Bachelor la remplace

Coup dur pour Estelle Denis. L'animatrice de 44 ans va devoir prendre du recul les jours à venir avec la chaîne L'Équipe et son émission L'Équipe d'Estelle. "Bon bah malheureusement Monsieur Poisse a frappé ! Je suis cas contact et je regarderai donc cette émission de folie sur mon canapé en charentaises... Je te confie les enfants @GregoryAscher, prends en bien soin", a-t-elle écrit avec humour sur Twitter.

L'épouse de Raymond Domenech laisse ainsi comme elle le précise sa place à son joker, Grégory Ascher, lequel a répondu à sa publication : "J'ai juste un doute sur les charentaises". Pour l'heure, Estelle Denis n'a pas partagé de date officielle de retour. Mais nul doute qu'elle peut faire une totale confiance à son remplaçant, habitué maintenant aux plateaux télé.

En effet, à 44 ans Grégory Ascher a même une carrière bien remplie et surtout très variée. Il a notamment été le présentateur de l'émission de télé-réalité Bachelor, le gentleman célibataire pour la quatrième et cinquième saison, en 2013 et 2014, sur NT1. L'année suivante, il a participé aux émissions de sport 20h Foot sur i-Télé et Touche pas à mon sport ! sur D8, déjà avec Estelle Denis à l'époque. À la rentrée 2016, il a rejoint la chaîne L'Équipe et c'est en 2017 qu'il est devenu joker à la présentation de L'Équipe d'Estelle.