Emilie Lopez en couple avec Noémie : comment elle a fait son coming out

Faire son coming out peut être un moment délicat et on ne peut plus stressant pour certaines personnes. Les principaux concernés ont bien souvent peur de la réaction de leurs proches face à la nouvelle. Un téléspectateur de C8 a donc posé une question sur le sujet dans l'espoir qu'un membre de l'équipe de C'est que de la télé lui réponde. Et c'est Emilie Lopez, qui a vécu cette situation, qui lui a donné de précieux conseils.

Comme chaque jour, Valérie Benaïm et son équipe ont répondu à quelques questions en fin d'émission. Et l'une d'elles portait sur "comment annoncer son homosexualité à ses parents". La présentatrice de 50 ans s'est instinctivement retournée vers Emilie Lopez afin d'avoir des éléments de réponse. La belle brune de 35 ans a tout d'abord rappelé que si un homme ou une femme sait depuis longtemps qu'il/elle est attiré(e) par une personne du même sexe, ce n'est pas le cas de son proche qui devra peut-être digérer la nouvelle. "Si elle n'a pas la réaction escomptée, il faut lui laisser un peu le temps de digérer le truc parce que mine de rien, c'est un changement de vie que lui n'avait peut-être pas imaginé alors que nous on a déjà fait le chemin de l'acceptation de soi", a tout d'abord confié la chroniqueuse.

Emilie Lopez évoque son coming out

Emilie Lopez a ensuite souligné qu'il était important de ne pas se précipiter et de ne le faire que quand on est prêt. "Moi je sais que quand je l'ai fait, c'était grâce à ma meilleure amie, à qui je l'ai dit. J'ai fondu en larmes dans ses bras et je lui ai demandé si je ne la dégoûtais pas. Elle m'a répondu que j'étais complètement c**. Du coup ça m'a fait du bien et, quand j'en ai parlé à ma mère, elle a eu une super réaction. Elle m'a avoué des années plus tard qu'elle avait pleuré non pas parce que j'étais gay, mais parce qu'elle avait peur pour moi. J'ai eu la chance que sur le moment, elle le prenne bien", a-t-elle conclu.

Cela fait plusieurs années qu'Emilie Lopez file le parfait amour avec Noémie Lefort. Une idylle qu'Emilie Lopez assume à 100%. Sur Instagram, elle n'hésite pas à partager de tendres photos en compagnie de sa moitié. Un bonheur qui fait plaisir à voir. Mais cela ne plaît malheureusement pas à tout le monde. En mai 2019, elle révélait dans C'est que de la télé qu'elle était parfois victime d'homophobie sur les réseaux sociaux. Certains vont même jusqu'à la menacer de mort. "Tout ce qui s'est passé ces derniers mois a eu un impact sur ma vie au quotidien... Quand je vais au boulot ou quand je sors le soir des studios de C8, je regarde toujours derrière moi et, d'une manière générale, je prends davantage de précautions lorsque je me déplace. Je vis avec cette angoisse permanente que quelqu'un s'en prenne un jour à moi. Mais je ne vais pas changer pour autant !", avait-elle assuré.