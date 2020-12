Estelle Denis pose avec sa fille Victoire : une photo trompe-l'oeil amusante

Sur Instagram, Estelle Denis aime régulièrement partager des photos de ses activités et passions, du poker au foot en passant par ses moments en famille. Mais pas question pour elle de trop lever le voile de son intimité alors, quand il est question de ses enfants, c'est avec parcimonie qu'elle publie des images. Fin novembre, elle a amusé ses followers avec une photo d'elle et sa fille...

Sur son compte suivi par un peu plus de 88 000 abonnés, Estelle Denis a donc posté une photo d'elle avec sa fille Victoire... de dos. Entre l'animatrice de 43 ans - bientôt 44 puisque son anniversaire est en ligne de mire le 6 décembre prochain - et sa fille de 16 ans, la mise en scène donnait l'impression d'un trompe-l'oeil tant il est difficile de faire la différence entre les deux. Il faut dire qu'elles partagent de nombreux points communs comme leur morphologie, leur taille ou même leur coupe de cheveux. Sur cette photo, elles affichaient même un style vestimentaire similaire rendant l'enquête un cran plus difficile. "Mère & fille... #quiestqui", a réagi en légende la compagne de Raymond Domenech. Bien évidemment, dans les commentaires, chacun y allait de son avis pour déterminer où se trouvaient mère et fille...

Estelle Denis, également maman de Merlin (13 ans), est très fière de sa grande fille qui aime le sport comme ses parents. Comme le rappelait le journal Le Parisien l'été dernier, l'adolescente s'est déjà illustrée dans l'eau en 2017 en battant le record du 50m brasse en petit bassin dans la catégorie des 13 ans. La future championne peut notamment compter sur Raymond Domenech pour l'accompagner à ses entraînements. Nul doute qu'il doit la pousser et l'encourage à donner le meilleur d'elle-même.