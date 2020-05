Estelle Denis et Raymond Domenech : Leur fils Merlin, 12 ans, à la télévision !

L'émission Tous en cuisine n'a jamais aussi bien porté son nom. Le jeudi 14 mai 2020, alors qu'Estelle Denis et Raymond Domenech participaient au programme culinaire de Cyril Lignac sur M6, un troisième visage a fait son apparition dans le cadre pour filer un coup de main. Pour tenter de faire de l'ombre à Jérôme Anthony et aux autres invités du jour, le couple a effectivement requis la présence d'un petit commis : son fils Merlin, désormais âgé de 12 ans. Difficile de dire si l'adolescent a hérité de la passion pour le ballon rond de papa et de maman, mais côté fourneau, ça assure !

Décidément, le confinement et le déconfinement tout relatif qui a suivi – le 11 mai 2020 – sont l'occasion d'assister à des scènes très inédites. Puisque les célébrités sont obligées de rester à domicile, elles dévoilent plus facilement leur quotidien. Pour Estelle Denis, par exemple, la popote est redevenue une habitude, un plaisir ! Il y a quelques jours, elle faisait déjà un gros clin d'oeil à Cyril Lignac sur les réseaux sociaux en prenant la pose avec sa fille Victoire devant un petit plat qui mijotait. "Profiter de ses enfants, partager de bons moments, cuisiner... il y a aussi des bons côtés au confinement, écrivait-elle. Je suis à deux doigts de m'inscrire à la prochaine édition de Top Chef !"

Estelle Denis et Raymond Domenech se sont rencontrés sur les plateaux de télévision de la chaîne Infosport. Parents de deux enfants – Victoire, 15 ans, et Merlin –, ils ne se sont jamais mariés malgré la demande courageuse de Monsieur, le 17 juin 2008, devant des millions de téléspectateurs. L'animatrice n'a jamais dit "oui". Son bonheur à elle, c'est de voir évoluer la chair de sa chair. "Mon bébé devenu grand, s'émerveillait-elle en juillet dernier. 12 ans aujourd'hui et un bonheur de tous les instants." Raymond Domenech pourra toujours retenter sa chance, sait-on jamais, quand les oiseaux auront quitté le nid...