Estelle Denis complice avec sa fille Victoire et future candidate de Top Chef ?

Animatrice sur la chaîne L'Équipe, Estelle Denis passe d'ordinaire beaucoup de temps à Paris, éloignée de ses enfants. Le confinement a au moins le mérite de lui permettre de passer plus de temps avec Victoire, 15 ans et demi, et Merlin, 12 ans et demi, tous deux nés de sa relation avec Raymond Domenech. L'animatrice de 43 ans et l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de 68 ans possèdent une maison en Bretagne et c'est dans cette région que le couple est confiné avec ses enfants. Estelle Denis donne régulièrement de leurs nouvelles sur Instagram.

Dans la journée du mercredi 8 avril 2020, elle s'est dévoilée avec sa fille aînée, en cuisine. Estelle Denis fait partie de celles et ceux qui suivent quotidiennement les recettes de Cyril Lignac sur M6. Depuis le début du confinement, le chef donne tous les soirs rendez-vous aux téléspectateurs, avec Jérôme Anthony, à 18h45. En live depuis chez eux, ils proposent des recettes faciles à réaliser dans Tous en cuisine avec Cyril Lignac.

Estelle Denis a ainsi réalisé le poulet au citron façon tajine proposé le mardi 7 avril. Une recette effectuée à quatre mains, avec l'aide de Victoire. "Profiter de ses enfants, partager de bons moments, cuisiner... il y a aussi des bons côtés au confinement. Merci @cyril_lignac de nous permettre de progresser chaque soir, je suis à 2 doigts de m'inscrire à la prochaine édition de @topchefm6 #petitsbonheurs #nodiet #essayerdenprofiter #confinement", a commenté l'animatrice en légende de sa photo avec sa fille.