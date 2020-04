Laeticia Hallyday s'attaque à un plat à succès de Cyril Lignac, mission réussie

Lorsque Laeticia Hallyday est sortie pour la première fois, après une semaine passée dans sa maison de Los Angeles en raison du confinement, elle s'est rendue dans un supermarché de la Cité des Anges pour faire le plein. Protégée de toutes parts avec un masque original et des gants, la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) a rempli deux caddies de provisions, pour ne pas avoir à ressortir de si tôt. Parmi les achats, de quoi réaliser une recette de Cyril Lignac : le fameux risotto de coquillettes et jambon qu'il a récemment présenté dans l'émission Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac, sur M6. Pendant le confinement, il propose des recettes à la portée de tous, en y apportant son expertise et sa petite touche en plus.

Ainsi, mardi 31 mars 2020, Laeticia Hallyday s'est mise aux fourneaux pour préparer ce risotto qui a traversé les frontières. La veuve de Johnny a présenté chaque étape de sa préparation et a dévoilé le résultat final, très réussi.

Grande amatrice de cuisine, aimant manger comme préparer, Laeticia Hallyday a le privilège d'avoir plusieurs amis chefs dans son entourage : Hélène Darroze ou encore Jean-François Piège. La compagne du restaurateur parisien Pascal Balland est également une amatrice des établissements de Cyril Lignac. Elle s'est notamment rendue au Bar des prés en octobre 2018, en compagnie de son ami Jean-Claude Camus (l'ancien manager de Johnny) et de sa fille Isabelle.

Depuis que le confinement est passé en vigueur à Los Angeles, en raison de la progression exponentielle du coronavirus, Laeticia Hallyday reste dans sa maison de Pacific Palisades avec ses deux filles, leur nounou Marilyne Issartier, mais également ses amis Jean-Claude Sindrès et sa femme Eleonore. C'est avec eux qu'elle avait fêté ses 45 ans en petit comité le 18 mars dernier.

Du côté de Cyril Lignac, le succès est au rendez-vous sur M6 avec son émission, à tel point que la chaîne a annoncé qu'elle était prolongée jusqu'au 17 avril prochain et qu'elle prenait la place de Chasseurs d'appart' avec Stéphane Plaza.