Laeticia Hallyday : Drôle de masque, gants et crinière XL face au coronavirus

La veuve de Johnny n'avait plus fait d'apparition depuis plusieurs jours. Le 27 mars 2020 à Los Angeles, Laeticia Hallyday a finalement quitté sa maison de Pacific Palisades le temps d'une virée au supermarché. L'occasion pour la mère de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) de prendre l'air tout en respectant scrupuleusement les mesures de prévention anti-coronavirus.

Protégée oui, mais avec style : vendredi dernier, c'est avec un masque imprimé ananas, assorti à son survêtement violet, que Laeticia Hallyday a fait ses courses. Toujours avec son chapeau Fedora sur la tête, celle qui vient de fêter ses 45 ans a non seulement protégé son visage, mais également ses mains à l'aide d'une paire de gants en latex. Avec son caddy rempli de victuailles, la veuve du Taulier pourra tenir un certain temps sans avoir à ressortir ! Voilà maintenant plusieurs jours qu'elle est confinée dans sa demeure californienne avec ses filles, mais aussi le producteur Jean-Claude Sindres et sa femme Éléonore, ainsi que Maryline Issartier, ancienne nounou de Jade et Joy et ex-compagne de Grégory Boudou, le petit frère de Laeticia.

Confinée, Laeticia Hallyday n'en est pas moins active sur les réseaux sociaux. Le 27 mars 2020 sur Twitter, elle a surpris plus d'un internaute en publiant un message de soutien au professeur Didier Raoult, spécialiste en microbiologie qui, depuis l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU) de Marseille, affirme avoir trouvé un traitement contre le Covid-19. "C'est une grande nouvelle qui ouvre une petite porte qui est pleine d'espoir. Merci @raoult_didier", a notamment écrit la compagne de Pascal Balland.